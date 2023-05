اتحاد جدة بطلاً للدوري السعودي بعد غياب 14 عامًا

تأهل فريق اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه طارق حامد وأحمد حجازي لبطولة كأس العالم 2023، بعدما حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين رسميا مساء اليوم السبت، بعد الفوز على الفيحاء بنتيجة 3-0، في الجولة الـ 29 للدوري.

