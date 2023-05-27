اتحاد جدة بطلاً للدوري السعودي بعد غياب 14 عامًا

بعد غياب دام 13 عامًا.. اتحاد جدة يحصد لقب الدوري السعودي

تأهل فريق اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه طارق حامد وأحمد حجازي لبطولة كأس العالم 2023، بعدما حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين رسميا مساء اليوم السبت، بعد الفوز على الفيحاء بنتيجة 3-0، في الجولة الـ 29 للدوري.

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وحسم فريق "النمور" اللقب قبل جولة واحدة على النهاية، بعد احتلاله صدارة سلم الترتيب برصيد 69 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منافسه النصر. ونجح نادي اتحاد جدة في تحقيق لقب الدوري السعودي بعد غياب دام 13 عامًا، إذ يعود آخر تتويج له بالمسابقة إلى موسم 2009/2008.

ويعتبر هذا اللقب هو التاسع لفريق "النمور" على مر تاريخ مشاركته في المسابقة، بفارق 9 ألقاب عن الأكثر حصدًا للذهب، نادي الهلال.

كما ضمن اتحاد جدة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.