الموندياليتو: اسرائيل تهزم اليابان وتصعد الى دور الـ16 في إنجاز تاريخي
في الدقيقة 92 اندفع اللاعبون الإسرائيليون بحماس كبير انتهى بتمريرة ممتازة من تورجمان إلى البديل سينيور الذي سجل من مسافة قريبة ودفع الفريق إلى دور الـ16
هزمت إسرائيل اليابان 1: 2 في المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في موندياليتو لتتمكن في أول ظهور لها على الإطلاق في هذه البطولة من ضمان اللعب في دور الـ16.
انتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت ليلاً (بين السبت والأحد) بطريقة مخيبة للآمال للغاية لإسرائيل، عندما تسبب خطأ فادح في الدفاع الإسرائيلي في جعل ساكاموتو يحقق بسهولة فوزا لليابان. في الدقيقة 67، ساء الوضع الإسرائيلي عندما طُرد ران بنيامين، الذي دخل المباراة قبل 7 دقائق فقط، بطلقة صفراء ثانية. لكن الأمل تجدد عندما سجل نافي تسديدة عرضية في الدقيقة 77.
لكن ذروة المنعطف تحققت في الوقت الإضافي. وفي الدقيقة 92 أدى اللاعبون الإسرائيليون هجوما كبيرا انتهى بتمريرة ممتازة من تورجمان إلى البديل سينيور الذي سجل من مسافة قريبة ودفع الفريق الإسرائيلي الى التقدم إلى دور الـ16 بعشرة لاعبين.
يلعب الفريق الإسرائيلي في المرحلة التالية ضد أوزبكستان (الأربعاء، 00:00)، التي احتلت المركز الثاني في المجموعة الثانية.
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كان من المقرر في البداية أن تقام البطولة الدولية في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، لكنها أعلنت بعد تأهل المنتخب الإسرائيلي أنها لن تضمن أمن الفريق وطالبت تحت وقع المظاهرات التي انطلقت في البلاد، بعدم إجراء المباريات التي تشارك إسرائيل فيها فوق أراضيها وهو ما دفع الفيفا لاستبعاد أندونيسيا من استضافة البطولة وتحويلها إلى الأرجنتين.