اللاعب المغربي حكيمي يجاور ميسي ومبابي بتشكيل الدوري الفرنسي المثالي

التشكيلة المثالية على النحو التالي: حراسة المرمى: بريس سامبا (لانس)، وفي الدفاع: أشرف حكيمي ونونو مينديز (سان جيرمان).

كشفت الرابطة الفرنسية للاعبين المحترفين، اليوم الأحد، عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في بطولة الدوري هذا الموسم، والتي تضم نجوما من 4 أندية مختلفة.

التشكيلة المثالية على النحو التالي: حراسة المرمى: بريس سامبا (لانس)، وفي الدفاع: أشرف حكيمي ونونو مينديز (سان جيرمان)، تشانسيل مبيمبا (مارسيليا)، كيفن دانسو (لانس).

أما الوسط: فالنتين رونجيه (مارسيليا)، سيكو فوفانا (لانس)، كيفرين تورام (نيس)، والهجوم: لويس أوبيندا (لانس)، ميسي ومبابي (سان جيرمان).

وتصدر مبابي قائمة الهدافين برصيد 28 هدفا وصنع 6 في مشوار تتويج فريقه باللقب هذا الموسم.

يذكر أن باريس سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، خلفه لانس ومارسيليا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتألق حكيمي مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، حيث بلغ معه نصف النهائي الذي أقصي فيه “أسود الأطلس” أمام فرنسا، واحتل المركز الرابع بعد الخسارة من كرواتيا بهدفين لهدف واحد.