عرض العين على عمر أتزيلي عقدا لمدة عامين براتب سنوي قدره 1.8 مليون يورو لكل من الموسمين،ويمثل هذا العقد أعلى بأربع مرات من الراتب الذي يتقاضاه مع مكابي حيفا.

قدم نادي العين الإماراتي، عرضا لإبرام عقد للاستفادة من خدمات النجم الإسرائيلي لمكابي حيفاء لكرة القدم عمر أتزيلي(30 عاما)، براتب سنوي قدره 1.8 مليوم يورو، موضحا أنه على استعداد لدفع شرط الإفراج عن اللاعب البالغ مليوني يورو.

وعرض العين على عمر أتزيلي عقدا لمدة عامين براتب سنوي قدره 1.8 مليون يورو لكل من الموسمين،ويمثل هذا العقد أعلى بأربع مرات من الراتب الذي يتقاضاه مع مكابي حيفا.

قال مصدر مقرب من اللاعب: "إنه عرض مالي لا يمكن رفضه، إنه عرض يتكرر مرة واحدة في العمر"، من الواضح أن مكابي حيفا لا يريد التخلي عن نجمه، بل إن أحد مسؤولي النادي أصيب بخيبة أمل كبيرة. وقال للقناة الإسرائيلة(12): "إنه أمر محبط للغاية بعد كل ما مررنا به معًا. لكن القرار بيده".

عمر أتزيلي يسير في طريقه للفوز بالبطولة الإسرائيلية الثالثة على التوالي مع مكابي حيفا، ويعتبر أفضل هداف منتخب بلاده برصيد 21 هدفًا في 35 مباراة. ويحتل فريق العين حامل اللقب حاليا المركز الثاني في بطولته الوطنية بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر.

وكان نادي مكابي حيفا لكرة القدم الإسرائيلي (تأسس عام 1913) قد أعلن في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام عن إقامة علاقات تعاون مشتركة مع نادي العين الإماراتي، وتندرج اتفاقية التعاون المشترك بين مكابي حيفا والعين الإماراتي في اطار الاتفاقيات الـ 18 التي يشملها اتفاق السلام والتطبيع بين إسرائيل والامارات، وذلك بعد ان كانت قبل نحو عشرة أيام قد صادقت على اتفاق تطبيع العلاقات بشموليته بين البلدين.