وجاء الفوز على حامل اللقب بعد 97 دقيقة من مباراة صعبة، على يد عنان خليلي، مهاجم مكابي حيفا تحت 19 سنة، سجل هدف الفوز.

فاز المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم لأقل من 20 سنة على نظيره أوزبكستان بـ 1-0 اليوم الأربعاء ليتأهل بذلك إلى ربع نهائي كأس العالم، لأول مرة في تاريخه.

وجاء الفوز على حامل اللقب بعد 97 دقيقة من مباراة صعبة، على يد عنان خليلي، مهاجم مكابي حيفا تحت 19 سنة، سجل هدف الفوز.

هذا الإنجاز يقرب إسرائيل خطوة واحدة من لقب الحلم. وستقام مباراة الفريق المقبلة السبت القادم

وسيتم الإعلان عن منافس المنتخب الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم الأربعاء بعد ظهور الفائز في مباراة البرازيل وتونس. في وقت سابق يوم السبت، هزمت إسرائيل اليابان بـ 2-1 ، لتتأهل إلى دور الـ16.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية لبطولة FIFA، التي كان من المقرر أن تقام في البداية في إندونيسيا والتي فقدت حق الاستضافة بعد معارضة مشاركة إسرائيل، في 12 يونيو / حزيران.

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