بنزيما يغادر ريال مدريد إلى السعوديّة

بنزيما إلى الدوري السعودي

أعلنت وسائل إعلام إسبانية مختلفة، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما قرر مغادرة ريال مدريد الإسباني متوجها إلى السعودية، دون تحديد للنادي سينضم له.

فيما أكدت بعض المصادر أن الوجهة المحتملة للاعب الفرنسي هي الاتحاد بطل الدوري السعودي. أشعل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، التكهنات حول انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، للعب في دوري المملكة الموسم المقبل.

حيث ارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى الهلال، بينما تلقى بنزيما عرضا مغريا من اتحاد جدة. ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، رد الأمير عبد العزيز، حول سؤاله عن مصير هذه الصفقات قائلا: "بنزيما وميسي؟ الأندية ستعلن ذلك رسميا في الوقت المناسب".

وبحسب الصحيفة، طالب الوزير السعودي الصحفيين بالهدوء في منطقة المقابلات الصحفية عقب تتويج الاتحاد بلقب الدوري السعودي، وقال إن الأمر سيتم حسمه بعد إنهاء ميسي وبنزيمة ارتباطهما بشكل رسمي مع باريس سان جيرمان وريال مدريد، مشيرا أن الوقت سيكون مناسبا للإعلان عن الموقف رسميا بالتعاقد مع النجمين الكبيرين بمجرد إنهائهما العلاقة مع نادييهما الحاليين.