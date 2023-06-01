ياسين بونو يتوج فريقه إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه 4-1 بركلات الترجيح على روما الإيطالي

اختير حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا"، كأفضل لاعب في مباراة نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما، حيث كان السبب في تتويج فريقه إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه 4-1 بركلات الترجيح على روما الإيطالي، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وبدا بونو سعيدا للغاية باللقب الذي توج به الفريق، مؤكدا أنه وزملاءه كانت لديهم ثقة “في رفع الكأس بعد الوصول إلى هنا والموسم الذي قدمناه”، وقال ياسين بونو في تصريح لوكالة الأنباء الأسبانية، “حين يراودك ذلك الإحساس، تشعر أنك حر وتعرف أن بوسعك التصدي لواحدة على الأقل، لكن حينما تتيقن من أن فريقك مستعد للتسجيل، تخوض ركلات الترجيح بقدر كبير من الهدوء”.

وعن صعوبة المواجهة التي امتدت طوال 147 دقيقة بما في ذلك الوقت الإضافي والمحتسب بدلا من الضائع، قال بونو: “حين تريد تحقيق الهدف، لا يهمك فعليا ما أنت مقبل عليه”، موضحا أن إشبيلية “كانت لديه عقلية أنه بعد الوصول إلى هنا وبالنظر إلى ما قدمناه على مدار الموسم، سنبذل كل شيء من أجل الفوز بالكأس”.

وأشار بونو إلى أنه: “أهدي هذا التتويج لوالدي ووالدتي ولأسرتي الصغيرة ولكل المغاربة، نحن نتدرب ونجتهد من أجل تأكيد أن اللاعب المغربي بإمكانه أن يلعب في مستويات عالية وأن يحقق مثل هذه الألقاب” وختم: “هذه الأجواء ذكرتني بمونديال قطر وما حققته مع الأسود، خاصة على مستوى ركلات الترجيح أمام إسبانيا وكذا الاحتفالية والفرحة مع اللاعبين والجمهور”