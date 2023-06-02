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جوندوجان الى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفيّة

i24news

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خاض غوندوغان 29 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا
أولي سكارف (ا ف ب/ارشيف)خاض غوندوغان 29 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا

برشلونة ينهي صفقة جوندوجان

كشفت تقارير صحفية أخر المستجدات في انتقال لاعب مانشستر سيتي الكاي جوندوجان إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

بول ايليس (ا ف ب)
بول ايليس (ا ف ب)لاعب وسط مانشستر سيتي الالماني ايلكاي غوندوغان يحتفل بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه في مرمة بورنموث (3-1) في الدوري الانكليزي. 1 كانون الاول/ديسمبر 2018

و حسب تقرير الصحفي ميغيل سانز فإن برشلونة اقنع جوندوجان بعقد 3 سنوات ، و اللاعب أصبح قريب جدًا من التوقيع مع الفريق الكتالوني. في برشلونة يعتبرون قدومه مسألة عملياً انتهت وباتت مجرد وقت فقط .

جوندوجان ساهم في 12 هدف مع مانشستر سيتي من 31 مباراة هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز. وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قدم عقدا لجوندوجان مدته 3 مواسم، وهو أمر مغر بالنسبة للاعب الألماني.

وحاول برشلونة حسم الصفقة في الأيام الماضية، لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب تركيز السيتي على تحقيق لقب البريميرليج.

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