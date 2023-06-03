يُدين سيتي بهذا الفوز إلى هدفي لاعب وسطه الألماني غوندوغان، فيما أحرز البرتغالي برونو فرنانديش هدف "الشياطين الحمر" الوحيد

ظفر مانشستر سيتي بلقب مسابقة كأس إنكلترا في كرة القدم على حساب غريمه جاره اللدود مانشستر يونايتد 2-1 السبت بفضل ثنائية الألماني إيلكاي غوندوغان، ليواصل رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا مسار حلم ثلاثية تاريخية.

Adrian DENNIS / AFP هالاند - مانشستر سيتي تتوّج بكأس إنجلترا على حساب مانشستر يونايتد

ويُدين سيتي بهذا الفوز إلى هدفي لاعب وسطه الألماني غوندوغان (1 و51)، فيما أحرز البرتغالي برونو فرنانديش هدف "الشياطين الحمر" الوحيد (33 من ركلة جزاء).

وخاض سيتي غمار المباراة النهائية آملاً في إحراز لقبه الثاني هذا الموسم بعدما تُوّج بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الثالث توالياً والخامس في آخر ستة أعوام، تمهيداً لإمكانية إحراز الثلاثية عندما يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الإيطالي في العاشر من حزيران/يونيو على ملعب أتاتورك في اسطنبول.

ويُعتبر مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي أحرز الثلاثية في إنكلترا وذلك عام 1999، عندما توّج بطلا للدوري في الجولة الأخيرة ضد توتنهام، ثم أحرز كأس إنكلترا بفوزه على نيوكاسل 2-0، وانتصاره التاريخي على بايرن ميونيخ الألماني 2-1 في الرمق الأخير في نهائي دوري الأبطال، وكل ذلك في مدى 11 يوماً.