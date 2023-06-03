اسرائيل الى نصف نهائي الموندياليتو بعد فوزها على البرازيل في الوقت بدل الضائع

فاز المنتخب الإسرائيلي للشباب اليوم السبت، فوزًا تاريخيًا على المنتخب البرازيلي احد افضل منتخبات البطولة بنتيجة 3-2 في الوقت البدل ضائع، في بطولة العالم للشباب في الأرجنتين "الموندياليتو" وبعد الفوز حجز المنتخب الإسرائيلي مقعدًا في نصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.

Andres Larrovere / AFP المهاجم الإسرائيلي دور تورجمان (وسط) يحتفل بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه خلال الوقت الإضافي من مباراة ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة الأرجنتين 2023 بين إسرائيل والبرازيل في ملعب سان خوان ديل بيسنتناريو في سان خوان ، الأرجنتين ، يوم 3 يونيو 2023.

سجل هدفي البرازيل ماركوس ليوناردو (د 56) وماتيوس (د 91)، وسجل لإسرائيل عنان خلايلي (د 60) وحمزة شبلي (د 93) ودور ترجمان (د 105).

وكان من المقرر في البداية أن تقام البطولة الدولية في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، لكنها أعلنت بعد تأهل المنتخب الإسرائيلي أنها لن تضمن أمن الفريق وطالبت تحت وقع المظاهرات التي انطلقت في البلاد، بعدم إجراء المباريات التي تشارك إسرائيل فيها فوق أراضيها وهو ما دفع الفيفا لاستبعاد أندونيسيا من استضافة البطولة وتحويلها إلى الأرجنتين.