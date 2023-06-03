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الموندياليتو: اسرائيل تهزم البرازيل وتتأهل الى نصف نهائي البطولة

i24NEWS

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أعضاء منتخب إسرائيل يحتفلون مع الجماهير بعد فوزه على البرازيل 3-2 في الوقت الإضافي من مباراة ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة الأرجنتين 2023 بين إسرائيل والبرازيل والتأهل إلى الدور نصف النهائي
Andres Larrovere / AFPأعضاء منتخب إسرائيل يحتفلون مع الجماهير بعد فوزه على البرازيل 3-2 في الوقت الإضافي من مباراة ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة الأرجنتين 2023 بين إسرائيل والبرازيل والتأهل إلى الدور نصف النهائي

اسرائيل الى نصف نهائي الموندياليتو بعد فوزها على البرازيل في الوقت بدل الضائع

فاز المنتخب الإسرائيلي للشباب اليوم السبت، فوزًا تاريخيًا على المنتخب البرازيلي احد افضل منتخبات البطولة بنتيجة 3-2 في الوقت البدل ضائع، في بطولة العالم للشباب في الأرجنتين "الموندياليتو" وبعد الفوز حجز المنتخب الإسرائيلي مقعدًا في نصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.

Andres Larrovere / AFP
Andres Larrovere / AFPالمهاجم الإسرائيلي دور تورجمان (وسط) يحتفل بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه خلال الوقت الإضافي من مباراة ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة الأرجنتين 2023 بين إسرائيل والبرازيل في ملعب سان خوان ديل بيسنتناريو في سان خوان ، الأرجنتين ، يوم 3 يونيو 2023.

سجل هدفي البرازيل ماركوس ليوناردو (د 56) وماتيوس (د 91)، وسجل لإسرائيل عنان خلايلي (د 60) وحمزة شبلي (د 93) ودور ترجمان (د 105).

وكان من المقرر في البداية أن تقام البطولة الدولية في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، لكنها أعلنت بعد تأهل المنتخب الإسرائيلي أنها لن تضمن أمن الفريق وطالبت تحت وقع المظاهرات التي انطلقت في البلاد، بعدم إجراء المباريات التي تشارك إسرائيل فيها فوق أراضيها وهو ما دفع الفيفا لاستبعاد أندونيسيا من استضافة البطولة وتحويلها إلى الأرجنتين.

Andres Larrovere / AFP
Andres Larrovere / AFPالمهاجم الإسرائيلي دور تورجمان (2-L) يحتفل مع زملائه في الفريق بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه خلال الوقت الإضافي من مباراة ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة الأرجنتين 2023 بين إسرائيل والبرازيل في ملعب سان خوان ديل بيسنتيناريو في سان خوان ، الأرجنتين ، في 3 يونيو 2023.
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