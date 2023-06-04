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بنزيما يترك رسميا ريال مدريد بعد 14 عاما وينضم للاتحاد السعودي

i24news

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كريم بنزيمة يتسلم الكرة الذهبية
FRANCK FIFE / AFPكريم بنزيمة يتسلم الكرة الذهبية

نسفت اليوم رسالة ريال مدريد كافة الشكوك لصالح حقيقة واحدة وهي انفصال بنزيما عن ريال مدريد لصالح الاتحاد السعودي على الأرجح

أعلن ريال مدريد رسميًا اليوم الأحد أن كريم بنزيما سيغادر الفريق في نهاية الموسم، حيث سيلعب قائد الفريق وهدافه الليلة للمرة الأخيرة في سانتياغو برنابيو ضد أتليتيك بيلباو وسيكون قادرًا على توديع الجماهير. كان من المفترض أن يستمر النجم الفرنسي في اللعب لموسم آخر لكنه سيغادر نهائيًا وسط أنباء عن ذهابه مع الاتحاد السعودي.

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انتشرت أنباء عن قرب مغادرة بنزيما لريال مدريد، قبل حوالي أسبوع عندما تلقى عرضا مغريا من الاتحاد براتب يبلغ حوالي 200 مليون يورو في الموسم. في مؤتمر 'ماركا' حيث حصل على لقب الأسطورة، نفى صحة الإشاعات المتداولة على الإنترنت، وخصصت وسائل الإعلام فيما بعد صفحة كاملة لحقيقة أنه قرر البقاء فيما نسفت اليوم رسالة ريال مدريد كافة الشكوك لصالح حقيقة واحدة وهي انفصال بنزيما عن ريال مدريد لصالح الاتحاد السعودي على الأرجح، وفق النشر في وسائل الإعلام.

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