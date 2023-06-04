نهائي أبطال أفريقيا : الأهلي المصري يهزم الوداد المغربي في دور الذهاب

وسجل كل من بيرسي طاو للأهلي المصري خلال الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، في الدقيقة (45+4)، ثم ضاعف الغلة المهاجم محمد كهربا، عند حلول الدقيقة 59 من عمر

انهزم فريق الوداد المغربي، أمام مضيفه نادي الأهلي المصري بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل كل من بيرسي طاو للأهلي المصري خلال الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، في الدقيقة (45+4)، ثم ضاعف الغلة المهاجم محمد كهربا، عند حلول الدقيقة 59 من عمر المقابلة.

في المقابل أفلح المهاجم سيف الدين بوهرة في منح الوداديين هدفا ثمينا خارج الديار، عقب تلقي تمريرة حاسمة من اللاعب صامبو في الدقيقة 86، ليهز شباك الحارس مصطفى شوبير ويجعل النتيجة 2-1.

Khaled DESOUKI / AFP لاعب وسط الأهلي المصري مروان عطية (وسط-يسار) ومهاجم الوداد المغربي أيمن الحسوني (وسط-يمين) يتنافسان على الكرة خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ، بين الأهلي المصري والوداد المغربي ، في القاهرة الدولية. الملعب في 4 يونيو 2023.

وسيخوض الفريقان لقاء الإياب في مدينة الدار البيضاء المغربية، يوم الأحد 11 القادم، على أرضية “ملعب دونور” التابع للمركب الرياضي محمد الخامس.

ويحتاج النادي المغربي إلى الفوز بهدف دون رد في لقاء الإياب، نهاية الأسبوع المقبل، لضمان التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي.