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نهائي أبطال أفريقيا : الأهلي المصري يهزم الوداد المغربي في دور الذهاب

i24NEWS

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يتنافس مدافع الوداد المغربي أيوب العاملود (وسط-يسار) ولاعب الوسط الأهلي المصري حسين الشحات (وسط-يمين) على الكرة خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ، بين الأهلي المصري والوداد المغربي ، على أرض الملعب. ستاد القاهرة الدولي في 4 يونيو 2023.
Khaled DESOUKI / AFPيتنافس مدافع الوداد المغربي أيوب العاملود (وسط-يسار) ولاعب الوسط الأهلي المصري حسين الشحات (وسط-يمين) على الكرة خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ، بين الأهلي المصري والوداد المغربي ، على أرض الملعب. ستاد القاهرة الدولي في 4 يونيو 2023.

وسجل كل من بيرسي طاو للأهلي المصري خلال الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، في الدقيقة (45+4)، ثم ضاعف الغلة المهاجم محمد كهربا، عند حلول الدقيقة 59 من عمر

انهزم فريق الوداد المغربي، أمام مضيفه نادي الأهلي المصري بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وسجل كل من بيرسي طاو للأهلي المصري خلال الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، في الدقيقة (45+4)، ثم ضاعف الغلة المهاجم محمد كهربا، عند حلول الدقيقة 59 من عمر المقابلة.

في المقابل أفلح المهاجم سيف الدين بوهرة في منح الوداديين هدفا ثمينا خارج الديار، عقب تلقي تمريرة حاسمة من اللاعب صامبو في الدقيقة 86، ليهز شباك الحارس مصطفى شوبير ويجعل النتيجة 2-1.

Khaled DESOUKI / AFP
Khaled DESOUKI / AFPلاعب وسط الأهلي المصري مروان عطية (وسط-يسار) ومهاجم الوداد المغربي أيمن الحسوني (وسط-يمين) يتنافسان على الكرة خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ، بين الأهلي المصري والوداد المغربي ، في القاهرة الدولية. الملعب في 4 يونيو 2023.

وسيخوض الفريقان لقاء الإياب في مدينة الدار البيضاء المغربية، يوم الأحد 11 القادم، على أرضية “ملعب دونور” التابع للمركب الرياضي محمد الخامس.

ويحتاج النادي المغربي إلى الفوز بهدف دون رد في لقاء الإياب، نهاية الأسبوع المقبل، لضمان التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي.

Khaled DESOUKI / AFP
Khaled DESOUKI / AFPيقفز لاعبو الأهلي لإيقاف الكرة بضربة حرة خلال مباراة الذهاب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ، بين الأهلي المصري والوداد المغربي ، على استاد القاهرة الدولي في 4 يونيو 2023.
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