بعد أن فازت الأوروغواي على منتخب الولايات المتحدة 2:0 الليلة الماضية سيواجه المنتخب الإسرائيلي منتخب سيليست يوم الخميس المقبل في مباراة نصف النهائي

بعد أن فازت الأوروغواي على منتخب الولايات المتحدة 2:0 الليلة الماضية سيتعين على المنتخب الإسرائيلي مواجهة سيليست يوم الخميس المقبل الساعة 20:30 في لابلاتا في مباراة نصف النهائي، على أمل أن يستمر مسلسل الفوز الباهر الذي حققه المنتخب الإسرائيلي حتى اللحظة.

تقدمت الأوروجواي في الدقيقة 21، عندما مرر خوان كروز الكرة إلى أندرسون دوارتي، الذي سجل أول هدف إلزامي لفريق الولايات المتحدة في البطولة من خارج منطقة الجزاء. أجرت الولايات المتحدة استبدالات وضغطت في الشوط الثاني في محاولة لتحقيق التعادل، لكن هدف جوش ويندر في الدقيقة 56 حسم مصيرهم أخيرًا.

وبذلك تتأهل الأوروغواي للمرة الثانية لنهائيات البطولة، بعد القيام بذلك للمرة الأخيرة في عام 2013. في عام 2017 وصلت إلى الدور نصف النهائي. خسرت 3: 2 أمام إنجلترا في دور المجموعات، لكن بصرف النظر عن ذلك فقد فازت على العراق وتونس وفي دور الـ16 هزمت غامبيا.

الليلة أيضا، أقيمت مباراة ربع النهائي الثالثة بين كوريا الجنوبية ونيجيريا، وفي نهايتها تأهل الآسيويون إلى دور الأربعة، حيث سيلتقون مع إيطاليا. بعد 90 دقيقة بدون أهداف، انتقلت المباراة إلى الوقت الإضافي وبعد خمس دقائق من البداية، سجل المدافع تشوي سوك هيون الهدف الوحيد في المباراة ومنح فريقه 0: 1. في الموندياليتو السابق في 2019، وكان الكوريون على بعد انتصارين عن الفوز التاريخي.