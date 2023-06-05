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  • الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يختار الحارس المغربي ياسين بونو، ضمن التشكيلة المثالية لمسابقة الدوري الأوروبي

الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يختار الحارس المغربي ياسين بونو، ضمن التشكيلة المثالية لمسابقة الدوري الأوروبي

i24NEWS

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حارس مرمى إشبيلية المغربي ياسين بونو "بونو" (وسط) يثقب الكرة بشكل واضح خلال مباراة الإياب من دور الـ16 بين وست هام يونايتد وإشبيلية على ملعب لندن بشرق لندن في 17 مارس 2022.
Glyn KIRK / AFPحارس مرمى إشبيلية المغربي ياسين بونو "بونو" (وسط) يثقب الكرة بشكل واضح خلال مباراة الإياب من دور الـ16 بين وست هام يونايتد وإشبيلية على ملعب لندن بشرق لندن في 17 مارس 2022.

دخلت العديد من الأندية الأوروبية وفريق عربي صراعا محتدما من أجل ضم ياسين بونو، في “المركاتو” الصيفي

 نظير المشوار المٌتألق الذي قدمه طيلة المسابقة رفقة إشبيلية، ومُساهمته في تتويج فريقه باللقب الأوروبي السابع في تاريخه، والثاني لحارس المنتخب المغربي، اختار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، الحارس المغربي ياسين بونو، ضمن التشكيلة المثالية لمسابقة الدوري الأوروبي، الذي توج ناديه إشبيلية بلقبه.

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وتواجد بونو بالتشكيلة الذي ضمت مجموعة من نجوم الكرة بالمسابقة الأوروبية، من بينهم باولو ديبالا، لاعب روما، وزميله في إشبيلية راكيتيتش.

وفي السياق اختير ياسين بونو، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم،"يويفا"، كأفضل لاعب في مباراة نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما، حيث كان السبب في تتويج فريقه إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه 4-1 بركلات الترجيح على روما الإيطالي، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

ودخلت العديد من الأندية الأوروبية وفريق عربي صراعا محتدما من أجل ضم ياسين بونو، في “المركاتو” الصيفي، وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية أن أندية الأهلي السعودي، وإنتر ميلان الإيطالي، وتوتنهام وأستون فيلا الإنجليزيين، تريد ضم حامي عرين “الأسود” خلال مرحلة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن نهائي الدوري الأوروبي، الذي ظهر فيه بونو مرة أخرى بطل إشبيلية بصده ركلتي جزاء، ربما يكون آخر لقاء له مع اشبيلية.

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