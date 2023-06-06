الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، مشروعا ضخما للاستثمار وتخصيص الأندية الرياضية، لتحقيق أهداف رؤية 2030 في ما يخص الرياضة، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع ، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة، وللوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال، وفقا للوكالة الرسمية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، فإن "المشروع يتضمن في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023".

ويأي هذا التطور بعد إعلان وزارة الرياضة عن دعمها للأندية بمبالغ طائلة لعقد صفقات مع نجوم عالميين، على غرار الدعم الذي قدم لنادي النصر من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويتوقع أن يعلن نادي اتحاد جدة، غدا الثلاثاء، عن ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي ودع نادي ريال مدريد الإسباني بعد مسيرة حافلة. ويأمل الهلال في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حال لم يقرر الأخير العودة إلى برشلونة الإسباني، عقب مغادرته باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقوم المشروع على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.

ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي،