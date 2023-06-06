المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على رادار النصر السعودي والنادي يستعد لتقديم "عرض ضخم"

وتابع الصحفي البرتغالي : أن الفريق "يستعد لتقديم عرض تفوق قيمته 50 مليون يورو".

أفاد الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، أن نادي النصر السعودي وضع راداره على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على ما يبدو، حيث يستعد لتقديم "عرض ضخم" بهدف التعاقد معه.

وأضاف بيدرو ألميدا، أن "النصر السعودي يرغب في التعاقد مع زيدان، لتولّي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الموسم المقبل"، وأكد في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "حصريا: النصر يريد زيدان مدربا جديدا له".

وتابع الصحفي البرتغالي : أن الفريق "يستعد لتقديم عرض تفوق قيمته 50 مليون يورو".

وجاء ذلك في الوقت الذي تبحث إدارة النصر عن مدرب جديد، بعد إقالة الفرنسي رودي غارسيا، وتعيين الكرواتي دينكو إيليتشيتش خلفا له بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الرياضي المنصرم.

و سيلتحق زيدان بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حال تمت الصفقة، والذي كانت تجمعه به علاقة متميزة، حين كانا معا في نادي ريال مدريد الإسباني.