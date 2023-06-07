أثار القرار استغراب المتابعين، بسبب العرض "الضخم" المقدم من الهلال السعودي، والذي قارب 400 مليون يورو سنويا، وفقا لمصادر عديدة.

اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال مجاني، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، بحسب ما كشفت عنه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" غير أنها لم يكشف حتى الآن عن المبلغ الذي سيتقاضاه ميسي من أجل الانتقال.

وتحدثت بعض التقارير الإعلامية أن ميسي "قد يكون أمامه خيار لامتلاك نسبة محددة من النادي، عند انتهاء مسيرته معه، على غرار ما عُرض على النجم ديفيد بيكهام عام 2007"

وأثار القرار استغراب المتابعين، بسبب العرض "الضخم" المقدم من الهلال السعودي، والذي قارب 400 مليون يورو سنويا، وفقا لمصادر عديدة.

وفي السياق كانت تقارير إعلاميو قد أشارت إلى أن ليونيل ميسي بصدد توقيع عقود انتقاله للهلال السعودي في غضون ساعات قليلة، أثناء وجوده في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان إنتر ميامي قد أحرز طفرة كبرى في سباق ضم ميسي، "The Athletic" أشارت إلى أن شركة "أبل" وقعت اتفاقية لعشر سنوات مقبلة مع الدوري الأمريكي، لتكون منصة بث رئيسة له، وناقشت إمكانية توفير حصة من عائداتها من Apple TV+'s MLS Season Pass، لتذهب لميسي، هذا بجانب أن شركة "أديداس" الراعية للدوري الأمريكي منذ عام 1996م، عرضت كذلك تخصيص جزء من أرباحها للاعب.