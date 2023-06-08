موندياليتو: ما حظوظ المنتخب الإسرائيلي أمام الأوروغواي الليلة؟

لن يتمكن من اللعب في منتخب الأروغواي ثلاثة لاعبي هجوم بارزين: لوسيانو رودريغيز الذي طرد ببطاقة حمراء في المباراة ضد غامبيا، وماتياس أبيلادو وأندرياس فيراري

يُعتبر منتخب أمريكا الجنوبية الوصيف الحالي للقارة وقد سجل خسارة أمام البرازيل في النهائي. وبخلاف منتخب الكبار الذي فاز في المونديال، لا يملك المنتخب الشاب الخبرة الكافية على مستوى البطولات، فقد كان الفريق وصيفًا مرتين واستقر في المركز الثالث. ومع ذلك، فازت الأوروغواي 8 مرات في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا، على ما جاء في تقرير في موقع هيئة البث الرسمية كان.

في البطولة الحالية، حقق الفريق انتصارات أكثر من إسرائيل وخسر مرة واحدة فقط أمام إنجلترا بطلة أوروبا في دور المجموعات، لكنه تقدم إلى دور الـ16 بعد فوزه على تونس والعراق. في دور الـ16، تغلبت أوروغواي على غامبيا 1: 0 وفي ربع النهائي تغلبت على أحد أقوى المنافسين في البطولة على الولايات المتحدة بنتيجة 2: 0. وكانت خسارة الفريق الوحيدة خلال البطولة في مباراة واحدة ووحيدة.

ومع ذلك هناك ما يدعو المنتخب الإسرائيلي للتفاؤل حيث لن يتمكن من اللعب ثلاثة لاعبين بارزين في الجزء الهجومي هم لوسيانو رودريغيز الذي طرد ببطاقة حمراء في المباراة ضد غامبيا، والمهاجم المصاب ماتياس أبيلادو والمهاجم أندرياس فيراري والظهير الأيمن ماتيو بونتي.

رفضت الفيفا الموافقة على طلب الفريق تسجيل الحارس الثاني كلاعب دفاعي واضطر فريق الأوروجواي إلى تغيير تشكيلاته طوال البطولة. افتتحت المباريات على أرضها بتشكيلة 4-2-3-1 وفي المباراة الأخيرة انتقلت إلى تشكيل 4-4-2 و4-5-1.

الليلة سيلتقي المنتخب الإسرائيلي مع منتخب الأوروغواي في نصف النهائي بتمام الساعة 8:30 وكلا الفريقين متعطش للفوز. فأيهما يفعلها؟