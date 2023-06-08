موندياليتو: الأوروغواي الى نهائي البطولة بعد فوزهاعلى إسرائيل 1-0

المنتخب الإسرائيلي يودّع بطولة كأس العالم للشباب بعد خسارته امام الأوروغواي بنتيجة 1-0

ودّع المنتخب الإسرائيلي دون سن ال20 بطولة كأس العالم للشباب "موندياليتو" بعد خسارته أمام منتخب الأوروغواي بنتيجة 1-0 في إطار دوري صف نهائي البطولة بهدف عن طريق أندرسون دوارتي في الدقيقة 61. وستتنافس إسرائيل على المركز الثالث في البطولة أمام الخاسر في لقاء إيطاليا وكوريا الجنوبية في المباراة التي ستقام يوم الأحد.

Luis ROBAYO / AFP

على الرغم من الخسارة ، تعد هذه البطولة ناجحة للغاية لإسرائيل. لعبة تلو الأخرى، أثبت لاعبو الفريق مدى قوة حضورهم، وحققوا انتصارات دراماتيكية لا يمكن تصورها بينما أظهروا نضجًا استثنائيًا ورجولة.

بعد عام من إذهالهم لأوروبا، عندما وصلوا إلى النهائي ، حيث خسروا في النهاية 3: 1 أمام المنتخب الإنجليزي في نهاية الوقت الإضافي، قدم أوفير حاييم ولاعبيه بطولة أسطورية ، وعلى الرغم من توقفهم في الدور قبل النهائي. المرحلة - لا يزال بإمكانهم العودة بميدالية من موندياليتو، إذا فازوا بمباراة المركز الثالث.

وكان منتخب إسرائيل للشباب تحت 20 عاما قد حقق نجاحا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المحلية يوم السبت، بفوزه على البرازيل 3-2 في ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة في سان خوان، الأرجنتين، بعد مباراة ملحمية في الوقت الإضافي.