اللاعب الإسرائيلي عومر اتزيلي ينضم لنادي العين الإماراتي

العين الإماراتي يعلن توصله لاتفاق لضم عومر اتزيلي

أعلن نادي العين الإماراتي، توصله لاتفاق مبدئي لضم اللاعب الإسرائيلي عومر اتزيلي من صفوف فريق مكابي حيفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Photo by Oren Ben Hakoon/Flash90 اللاعب الإسرائيلي عومر اتزيلي

ونشر نادي العين الإماراتي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: نادي العين يعلن عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي مكابي حيفا لانتقال اللاعب عمير اتزيلي إلى صفوف الزعيم.

ويشغل اللاعب الإسرائيلي عومر اتزيلي البالغ من العمر 29 سنة مركز خط الوسط، وسبق له حمل قميص أندية بيتار القدس غرناطة الإسباني، مكابي تل أبيب، أبويل، ومكابي حيفا.