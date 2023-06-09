نادي الأهلي السعودي يعرض على الجزائري رياض محرز راتب سنوي يبلغ 100 مليون يورو للانضمام إلى صفوفه

يتضمّن الأجرة والمنح. مع إمضاء محرز عقدا مدّته موسمَين انطلاقا من هذه ،مع بإمكانية تمديده بِعام آخر في يونيو/جزيران من عام 2025.

كشفت شبكة القنوات التلفزيونية الرياضية الأمريكية “إي آس بي آن" اليوم الجمعة، عن تفاصيل صفقة انتداب إدارة نادي الأهلي السعودي للاعب الدولي الجزائري رياض محرز مقابل راتب سنوي يبلغ 100 مليون يورو، يتضمّن الأجرة والمنح. مع إمضاء محرز عقدا مدّته موسمَين انطلاقا من هذه الصّائفة (200 مليون أورو في المجموع)،مع بِإمكانية تمديده بِعام آخر في يونيو/جزيران من عام 2025.

ووفقا للمصدر، فإن ترسيم صفقة الانتقال أو رفضها سيتحدّد بعد مشاركة رياض محرز مع فريقه “السّيتي” سهرة السبت المقبل، ضد نادي الإنتر الإيطالي، لِحساب نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وما زال الجناح رياض محرز (32 عاما) يرتبط مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقد تنقضي مدّته في صيف 2025، مع راتب سنوي يقترب من رقم 10 ملايين أورو.

ومن جهتها رفعت إدارة نادي مانشستر سيتي سقف المطلب المالي نظير تسريح محرز، يقول الخبير الإيطالي في سوق الانتقالات فاريتسيو رومانو، في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، "مسؤولي النادي الإنجليزي لا يُريدون التخلّي عن قائد مُحاربي الصّحراء بِمقابل مالي زهيد"

جدير بالذكر أن رئيس نادي الأهلي وليد معاذ زار العاصمة البريطانية لندن الثلاثاء الماضي، لِأمر له صلة بِجلب محرز. لكن السّفرية غلّفتها السرّية من جانب الفريق السعودي، وتضارب الأنباء بِخصوص تفاصيلها لدى الصّحافة البريطانية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق، الاثنين المنصرم، مشروعا ضخما للاستثمار وتخصيص الأندية الرياضية، لتحقيق أهداف رؤية 2030 في ما يخص الرياضة، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع ، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة، وللوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال، وفقا للوكالة الرسمية.