لأول مرة في تاريخه: مانشستر سيتي بطلا لدوري ابطال اوروبا بعد تغلبه على ميلان

توج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب العملاق الإيطالي إنتر ميلان بالفوز عليه في المباراة النهائية بهدف للاشيء حمل توقيع رودري.

Franck Fife/AFP

والفوز بمثابة تتويج لنجاحات مان سيتي الأخيرة بعد أن أحرز 16 لقبا في 15 عاما حيث فازت كتيبة المدير الفني بيب غوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

وأكمل سيتي، تحت قيادة بيب غوارديولا، ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بعدما توج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وعادل بذلك إنجاز مانشستر يونايتد عندما فاز بالثلاثية في 1999.

وواجه سيتي، الذي كان مرشحا بقوة قبل المباراة للانتصار، صعوبة كبيرة وعانى كثيرا قبل أن يسجل الهدف، حيث أهدر لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر فرصة خطيرة بعد انفراد بالمرمى من الجانب الأيسر.