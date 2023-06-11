الموندياليتو: منتخب إسرائيل يحقق إنجازا تايخيا ويفوز بالميدالية البرونزية

نجح منتخب إسرائيل الأقل من 20 عام بالتغلب على منتخب كوريا الجنوبية بالنتيجة 3:1

نجح منتخب إسرائيل الأقل من 20 عام بالتغلب على منتخب كوريا الجنوبية بالنتيجة 3:1، والفوز بالميدالية البرونزية في الموندياليتو، حيث يدور الحديث عن الانجاز الإسرائيلي الكبير في كرة القدم.

صنع الفريق الإسرائيلي بالفعل تاريخ كرة القدم المحلي عندما هزم البرازيل 3-2 في ربع النهائي، اللاعبون الشباب يغادرون الأرجنتين بأسمائهم محفورة في كتب تاريخ كرة القدم في البلاد.

ولأول مرة، سجل فريق تحت 20 عامًا فوزًا في كأس العالم FIFA، مباراة ربع النهائي المثيرة جعلت البرازيليين هم المرشحون الأوفر حظاً. سجل الفريقان ذهاباً وإياباً أبقى المباراة مشوقة .. تقدمت البرازيل بعد دقيقة واحدة من الوقت الإضافي، لكن إسرائيل أدركت التعادل سريعاً. في الدقيقة 105، واجه دور تورجمان الحارس كايكي بيريرا، وسجل هدف الفوز .

وفي هذا السياق، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، كأول تعليق على الفوز التاريخي، "تهانينا لفريق الشباب الإسرائيلي لكرة القدم على إنجاز تاريخي - المركز الثالث في كأس العالم!، وأضاف، "أنتم تنهون رحلة رائعة ومثيرة في موندياليتو ونحن جميعًا فخورون بكم".