نهائي أبطال أفريقيا : الأهلي المصري يتوج بلقب بطل أفريقيا بعد تغلبه على الوداد المغربي

ويستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي على ستاد محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فاز الأهلي المصري، مساء اليوم الأحد، ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله في إياب نهائي البطولة مع الوداد المغربي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وكان فريق الوداد المغربي قد تقدم بهدف نظيف على نظيره الأهلي، في الشوط الأول، حيث افتتح يحيى عطية الله التسجيل لفريقه الوداد في الأهلي في الدقيقة 27.

وتمكن الأهلي من التعادل عبر هدف أحرزه محمد عبد المنعم في الدقيقة 78.

واستضاف فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي على ستاد محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأبدع جمهور الوداد الرياضي لكرة القدم، من جديد، في احتفالاته، برسم لوحات فنية في المدرجات، خلال مباراة الفريق أمام ضيفه الأهلي المصري.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب (2-1)، ويحتاج الوداد للفوز (1-0) أو بفارق هدفين على الأقل لحسم اللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه.