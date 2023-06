السلطات الصينية تحتجز ميسي في مطار بكين بسبب قضايا تتعلق بالتأشيرة

ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة الصينية احتجزت نجم كرة القدم ليونيل ميسي يوم الأحد في مطار بكين عندما وصل للمشاركة في مباراة ودية بين الأرجنتين وأستراليا.

ويبدو أن اللاعب الأرجنتيني سافر إلى الصين بدون تأشيرة. ميسي لديه جوازات سفر أرجنتينية وإسبانية حيث قضى 17 موسما في اللعب مع برشلونة.