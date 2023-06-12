السلطات الصينية تحتجز ميسي في مطار بكين بسبب قضايا تتعلق بالتأشيرة

اضطرت الشرطة الصينية إلى احتجاز بطل العالم الذي وصل مطار بكين دون تأشيرة قرابة ساعتين لحل المشكلة التي انتهت بالسماح لميسي بالدخول إلى أراضيها

ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة الصينية احتجزت نجم كرة القدم ليونيل ميسي يوم الأحد في مطار بكين عندما وصل للمشاركة في مباراة ودية بين الأرجنتين وأستراليا.

ويبدو أن اللاعب الأرجنتيني سافر إلى الصين بدون تأشيرة. ميسي لديه جوازات سفر أرجنتينية وإسبانية حيث قضى 17 موسما في اللعب مع برشلونة.

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ومع ذلك، دخل رمز كرة القدم المقاطعة بجواز سفره الإسباني، الأمر الذي يتطلب من حامليها الحصول على تأشيرة صينية. وبحسب تقارير إعلامية، لم يكن ميسي على علم بذلك لأنه سافر سابقًا إلى تايوان، التي تعتبرها بكين إقليمًا لها، دون الحاجة إلى تأشيرة، وافترض أن القواعد في الصين متشابهة.

Jade GAO / AFP

واضطرت الشرطة الصينية إلى احتجاز بطل العالم قرابة ساعتين لحل المشكلة. وذكرت التقارير أن حاجز اللغة جعل من الصعب على ميسي التواصل مع حرس الحدود الصينيين ، لكن تم حل الموقف في النهاية.