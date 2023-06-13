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كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إلى اليسار) يواسي كيليان مبابي خلال حفل الكأس بعد خسارة فرنسا في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل في لوسيل شمال الدوحة في 18 ديسمبر 2022.
Kirill KUDRYAVTSEV / AFPالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إلى اليسار) يواسي كيليان مبابي خلال حفل الكأس بعد خسارة فرنسا في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل في لوسيل شمال الدوحة في 18 ديسمبر 2022.

باريس سان جيرمان أراد موقفا واضحا من مهاجمه مبابي، إما أن يمدد عقده هذا الصيف، أو سيتم بيعه قبل إغلاق الانتقالات، إذ لن يخسره النادي بشكل مجاني.

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024، الأمر الذي جعل النادي يفكر في بيعه خلال الانتقالات الصيفية 2023، حتى لا يخسره الفريق بشكل مجاني العام القادم.

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وأوضحت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان أراد موقفا واضحا من مهاجمه مبابي، إما أن يمدد عقده هذا الصيف، أو سيتم بيعه قبل إغلاق الانتقالات، إذ لن يخسره النادي بشكل مجاني.

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وتم تجديد عقد مبابي في مايو/ايار من العام المنصرم، وظهر بقميص عليه رقم 2025، لكن التقارير كشفت لاحقا أن عقده يمتد إلى عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

ومن جهته أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيكون خيار المهاجم  كليان مبابي هذا الصيف، في حال قرر باريس سان جيرمان بيعه، وذلك لتعويض رحيل كريم بنزيمة إلى نادي الاتحاد السعودي.

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