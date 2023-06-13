"الاتحاد رفض الطلب دون جدل، رغم الالحاح الجزائري، الذي خصص استقبالا رسميا، يوم 17 مايو/ايار المنصرم، لما يسمى بالمنتخب الصحراوي لكرة القدم،

رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم ”الكاف”، طلب عضوية "المنتخب الصحراوي" لجبهة البوليساريو، الذي سهرت الجزائر على صناعته خلال مايو/أيار المنصرم، وذلك في محاولة استفزازية جديدة تجاه المغرب، بصبغة رياضية.

وأفاد موقع ”أفريك انتلجنس”، الذي أورد الخبر إلى أن "الاتحاد رفض الطلب دون جدل، رغم الالحاح الجزائري، الذي خصص استقبالا رسميا، يوم 17 مايو/ايار المنصرم، لما يسمى بالمنتخب الصحراوي لكرة القدم، وسط العاصمة الجزائرية"

وكان منتخب البوليساريو، لعب مباراة ودية أمام فريق مولودية الجزائر، بملعب نيلسون مانديلا، بالجزائر، تزامنا مع الاحتفال بذكرى تأسيس الجبهة