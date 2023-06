أعلن نادي العين الاماراتي لكرة القدم عن التوقيع رسميا مع اللاعب الإسرائيلي عومر اتسيلي ، وبذلك يصبح أتسيلي أول لاعب كرة قدم إسرائيلي يهودي يلعب في دولة الامارات العربية.

