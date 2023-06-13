وبذلك يصبح اتسيلي اول لاعب كرة قدم إسرائيلي يهودي يلعب في دولة الامارات

أعلن نادي العين الاماراتي لكرة القدم عن التوقيع رسميا مع اللاعب الإسرائيلي عومر اتسيلي ، وبذلك يصبح أتسيلي أول لاعب كرة قدم إسرائيلي يهودي يلعب في دولة الامارات العربية.

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وأجرى اتسيلي اليوم فحوصات طبية في العين في اتحاد الامارات العربية قبل الانتقال من فريقه مكابي حيفا، والذي سيحصل على مليوني يورو. اتسيلي ، سيكون اللاعب اليهودي الأول الذي يلعب في دولة الامارات، سيضاعف راتبه ثلاث مرات مقابل الراتب الذي كان سيحصل عليه في مكابي حيفا، ووصل اتسيلي الى الامارات الاثنين الماضي ووقع اليوم بعد أن أجرى الفحوصات الطبية.

ويشار الى أن عرض "العين" هو ليس العرض الاماراتي الوحيد الذي تلقاه اتسيلي، حيث تلقى عرضا من نادي الجزيرة ونادي الوادي، لكن عرض العين كان العرض الأكبر. وسيستبدل اتسيلي كابتن فريق أوكرانيا اندري يرمولنكن، الذي وصل الى النادي من فريق وستهام، ونجح في هذا الموسم بتسديد 12 هدفا، لكن في العين يقدرون ان اتسيلي سيحقق إنجازات أكبر.

النجم الإسرائيلي من المحتمل ان يلعب مع لاعب منتخب ايران محمد موهابي، الذي من المتوقع أن يوقع مع النادي الاماراتي.