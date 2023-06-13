ليونيل ميسي يحسم أمره ويؤكد عدم مشاركته "مبدئيا" في مونديال 2026

يتواجد بطل العالم راهنًا في العاصمة بكين للمشاركة الخميس في مباراة ودية مع منتخب بلاده ضد أستراليا

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل مونديال قطر 2022، اليوم الثلاثاء خلال مقابلة مع الإعلام الصيني، أنه لن يشارك "بالمبدأ" في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وفي حديث مع صحيفة "تايتن سبورتس"، قال ميسي (35 عامًا) ردًا على سؤال عما إذا سيشارك في النسخة المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك "لقد قلت مرات عدة، لا أعتقد ذلك. لقد كان (2022) آخر مونديال لي، والآن سأرى كيف تسير الأمور، ولكن من حيث المبدأ، لا أعتقد أني سأشارك في كأس العالم المقبلة".

ويتواجد بطل العالم راهنًا في العاصمة بكين للمشاركة الخميس في مباراة ودية مع منتخب بلاده ضد أستراليا، وسبق لميسي أن ألمح في شباط/فبراير الماضي غيابه عن النهائيات المقبلة.

قال في مقابلة مع صحيفة "أولي" الارجنتينية "سيكون ذلك صعبًا نظرًا لعمري. أنا سعيد كوني ألعب كرة القدم، أحب ما أفعله وطالما أنني بحالة بدنية جيدة وأستمر في الاستمتاع بها، سأفعل ذلك. لكن بالنسبة لي نهائيات كأس العالم المقبلة تبدو بعيدة جدًا"، إذ سيكون حينها على مشارف التاسعة والثلاثين.

وسيقود النجم الأرجنتيني الذي وصل الى بكين السبت، أبطال العالم أمام منتخب سوكيروس في ملعب بكين للعمال الذي يتسع لـ68 ألف متفرج.