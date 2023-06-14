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المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يتأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب بجدة

i24NEWS

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العلم المغربي على أرض الملعب خلال حفل افتتاح كأس العرب لكرة القدم على ملعب البيت في الخور يوم 30 نوفمبر 2021 ، قبل مباراة المجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والبحرين.
KARIM SAHIB / AFPالعلم المغربي على أرض الملعب خلال حفل افتتاح كأس العرب لكرة القدم على ملعب البيت في الخور يوم 30 نوفمبر 2021 ، قبل مباراة المجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والبحرين.

سيواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية بعد غد الجمعة، الفائز في المواجهة بين المنتخب الكويتي ونظيره الجزائري في جدة بالسعودية.

تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الأربعاء، إلى  نهائي كأس العرب للمرة الثالثة تواليا، بعد تغلبه علىنظيره الليبي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، وسيواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية بعد غد الجمعة، الفائز في المواجهة بين المنتخب الكويتي ونظيره الجزائري في جدة بالسعودية.

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ونجح المنتخب الوطني في تسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول، سجلها كل من إسماعيل أمزال وأنس العيان وسفيان الشعراوي ويوسف جواد (هدفين).

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وتشارك في منافسات هذه النسخة منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.

يذكر أن المنتخب المغربي هو الفائز بالنسختين الماضيتين لهذه البطولة العربية.

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