المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يتأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب بجدة

سيواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية بعد غد الجمعة، الفائز في المواجهة بين المنتخب الكويتي ونظيره الجزائري في جدة بالسعودية.

تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الأربعاء، إلى نهائي كأس العرب للمرة الثالثة تواليا، بعد تغلبه علىنظيره الليبي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، وسيواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية بعد غد الجمعة، الفائز في المواجهة بين المنتخب الكويتي ونظيره الجزائري في جدة بالسعودية.

ونجح المنتخب الوطني في تسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول، سجلها كل من إسماعيل أمزال وأنس العيان وسفيان الشعراوي ويوسف جواد (هدفين).

وتشارك في منافسات هذه النسخة منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.

يذكر أن المنتخب المغربي هو الفائز بالنسختين الماضيتين لهذه البطولة العربية.