الإمارات تقدم نجم كرة القدم الإسرائيلي كلاعب روماني

قال أحمد النعيمي رئيس الاتحاد ضد تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل "العين تجبر جماهيرها على الهتاف للاعب لم يريدوه أبدا.

قدّم نادي العين الإماراتي لاعب كرة القدم الإسرائيلي عومر أتسيلي رسمياً يوم الأربعاء، ليصبح أول يهودي إسرائيلي يلعب في دولة عربية.

ومع ذلك، تم تقديم أتسيلي كلاعب روماني وليس إسرائيليًا، حيث استغل النادي جواز سفره الأوروبي الذي حصل عليه في عام 2015، حسبما ذكرت القناة 12 يوم الخميس.

وعارض كثير من مشجعي "العين" ضم اللاعب الإسرائيلي وقالوا إنهم لا ينخدعون "بهويته" الرومانية.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام الإماراتية أن "'العين' لا يخبرك أنه لاعب إسرائيلي تم شراؤه وليس رومانيا". وأضافت أن "عار العين مستمر".

أحمد النعيمي رئيس الاتحاد ضد تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قال"العين تجبر جماهيرها على الهتاف للاعب لم يريدوه أبدا. اللاعب الإسرائيلي سيلحق الضرر بصورة النادي".

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وكانت قناة الجزيرة القطرية قد رحبت بشكل مفاجئ بتوقيع اتسيلي، دون أن تخفي جنسيته الإسرائيلية.

وقالت القناة "أكبر نجم في الدوري الإسرائيلي قادم إلى الإمارات. اتسيلي الذي سيرتدي الرقم 7 هو استحواذ كبير للموسم المقبل. إنها خطوة تاريخية أخرى على طريق التطبيع بين إسرائيل والإمارات".

تم الكشف عن بعض تفاصيل العقد الموقع بين أتسيلي والعين. فقد وضع لاعب مكابي حيفا السابق بعض المتطلبات المتعلقة بديانته اليهودية، كشرط للانتقال. وهكذا سُمح له بعدم اللعب أو التدريب خلال العديد من الأعياد اليهودية، بما في ذلك يوم الغفران. وأشارت إدارة النادي إلى رغبتها في احترام المعتقدات الدينية للاعب.

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وينص بند آخر في العقد على أن الإسرائيلي لن يسافر خارج الإمارات لمباريات في دوري أبطال آسيا، وهي مسابقة من المرجح أن يلتقي فيها العين مع أندية من دول معادية لإسرائيل مثل إيران أو سوريا. على الرغم من أن جواز سفر أتسيلي الروماني كان من الممكن أن يسمح له باللعب، لم يرغب هو ولا النادي في المخاطرة.