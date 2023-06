الإمارات تقدم نجم كرة القدم الإسرائيلي كلاعب روماني

قدّم نادي العين الإماراتي لاعب كرة القدم الإسرائيلي عومر أتسيلي رسمياً يوم الأربعاء، ليصبح أول يهودي إسرائيلي يلعب في دولة عربية.

ومع ذلك، تم تقديم أتسيلي كلاعب روماني وليس إسرائيليًا، حيث استغل النادي جواز سفره الأوروبي الذي حصل عليه في عام 2015، حسبما ذكرت القناة 12 يوم الخميس.

وعارض كثير من مشجعي "العين" ضم اللاعب الإسرائيلي وقالوا إنهم لا ينخدعون "بهويته" الرومانية.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام الإماراتية أن "'العين' لا يخبرك أنه لاعب إسرائيلي تم شراؤه وليس رومانيا". وأضافت أن "عار العين مستمر".

أحمد النعيمي رئيس الاتحاد ضد تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قال"العين تجبر جماهيرها على الهتاف للاعب لم يريدوه أبدا. اللاعب الإسرائيلي سيلحق الضرر بصورة النادي".