الأرجنتين يفوز على أستراليا وديا بثنائية ميسي وبيزيلا

سجل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أسرع هدف في تاريخه بمسيرته مع كرة القدم خلال المباراة التي لعبها مع منتخب بلاده ضد أستراليا واستضاف ملعب العمال في الصين المباراة الودية التي أقيمت بين الأرجنتين ضد أستراليا خلال فترة التوقف الدولي في يونيو الجاري.

FRANCK FIFE / AFP يحتفل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيل الهدف

سجل ليونيل ميسي، المنضم حديثا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وأضاف جيرمان بيزيلا، لاعب ريال بيتيس، الهدف الثاني للتانجو بالدقيقة 68.

ومن الجدير بالذكر أن القائمة أن النجم الكبير ليونيل ميسي قد تواجد بالقائمة، وكذلك أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى ذلك، انضم حارس مرمى آيندهوفن، فالتر بينيتيز، والمدافعين ليوناردو باليردي من أولمبيك مارسيليا، وفاكوندو ميدينا من لانس.

بالإضافة إلى ذلك، عاد جيوفاني سيميوني، بطل الدوري الإيطالي مع نابولي، إلى القائمة، فيما غاب لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان للتعافي من إصابة الكاحل وكذلك ليساندرو مارتينيز للإصابة، وبابو جوميز، وباولو ديبالا.

وتعتبر هذه المباراة الودية الثالثة بعد كأس العالم قطر 2022، حيث لعب الأرجنتين ضد بنما وكوراساو في آذار الماضي، وفاز 2-0 و7-0 بالترتيب.