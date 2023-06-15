إسرائيل: افتتاح أكاديمية رياضية قريبا في رهط

ستشمل هذه الأكاديمية في البداية 4 تخصصات رياضية سيتم الكشف عنها قريبًا، وتخدم الشباب في الكلية من السادس إلى الرابع في كل عام

أعلن رئيس بلدية رهط عطا ابو مديغم (أكبر بلدة بدوية في جنوب إسرائيل) عن افتتاح أكاديمية رياضية في سبتمبر/ أيلول المقبل، بحضور شخصيات من وزارة الثقافة والرياضة، وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء مكتبه. ستخصص ميزانية قدرها مليون ونصف المليون شاقل سنويا.

وستشمل هذه الأكاديمية في البداية 4 تخصصات رياضية سيتم الكشف عنها قريبًا، وتخدم الشباب في الكلية من السادس إلى الرابع في كل عام، وسيزور كبار الرياضيين الفصول الدراسية لتشجيع الرياضيين الناشئين.

وقدم عطا أبو مديغم، المشروع قائلاً: "إنه أحد المشاريع الكبيرة التي تنضم إلى مئات الأحداث الرياضية كل عام في مدينة رهط". تهدف الأكاديمية الرياضية إلى دعم المواهب الرياضية، نريد جيلًا رياضيًا قادرًا على المشاركة والمنافسة ورفع اسم رهط حول العالم. هذه الأكاديمية ستخدم مئات الأشخاص في النقب، وسنرحب بجميع المواهب الرياضية من الجنوب وسنعمل على تطوير مجموعة متنوعة من الملاعب الرياضية: مدينة رهط ستكون نموذجاً للرياضة في المدن العربية ".

Fouad Zeadna, directeur du centre communautaire de Rahat إعلان عن افتتاح أكاديمية رياضية في رهط

ومن جهته قال مدير مركز رهط المجتمعي فؤاد الزيادنة: "لقد تمكنا من تنفيذ أكبر مشروع رياضي في رهط، وستكون هذه الأكاديمية نقطة انطلاق للرياضة في المدينة بميزانيات كبيرة، وفي غضون 10 سنوات، ستؤدي إلى نجاح المواهب الرياضية من أجل دفعهم إلى المستوى العالم ".وأضاف "إضافة إلى ذلك ، ستخلق هذه الأكاديمية أجواء رياضية من المنافسة على أعلى المستويات ، وستتيح الفرصة للرياضيين للمشاركة في البطولات المحلية والدولية".

لعدة سنوات، تم تنفيذ العديد من المبادرات الثقافية والرياضية والاجتماعية لتحرير رهط من العنف والجريمة والانحراف التي شوهت صورة المدينة. تم افتتاح قصر ثقافي عام 2021، ويقدم برنامجًا ثريًا كل شهر.

وفي السياق افتتح في صيف عام 2019 القصر الثقافي في مدينة رهط، أبوابه للجماهير، ويعتبر الأول من نوعه في الوسط العربي في صحراء النقب، والثالث في المجتمع العربي في البلاد.وكانت بلدية رهط قد صادقت على المخطط النهائي لإقامة القصر الثقافي في المدينة، والذي تبلغ مساحته أكثر من 1700 متر مربع، بميزانية تقدر بنحو 30 مليون شيقل.

كارولين حياة صحفية في موقع i24NEWS الفرنسي