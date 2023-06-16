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باريس سان جيرمان يدخل مفاوضات مع برناردو سيلفا

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صانع الالعاب البرتغالي برناردو سيلفا يسجل الهدف الخامس لمانشسر سيتي في مرمى ضيفه شالكه الألماني خلال اياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، مانشستر في 12 اذار/مارس 2019
اولي سكارف (ا ف ب)صانع الالعاب البرتغالي برناردو سيلفا يسجل الهدف الخامس لمانشسر سيتي في مرمى ضيفه شالكه الألماني خلال اياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، مانشستر في 12 اذار/مارس 2019

"المحادثات مع مانشستر سيتي لم تتقدم بعد، سيطلب مان سيتي رسوما ضخمة كما فعلوا مع برشلونة الصيف الماضي"

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بالانتقالات، كواليس مفاوضات باريس سان جيرمان الفرنسي مع برناردو سيلفا لاعب وسط مانشتسر سيتي الإنجليزي.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يجري باريس سان جيرمان بالفعل محادثات مع معسكر برناردو سيلفا حول المشروع والشروط الشخصية، إنه هدف ذو أولوية وجزء حاسم من خطط باريس سان جيرمان" 

وأضاف: "المحادثات مع مانشستر سيتي لم تتقدم بعد، سيطلب مان سيتي رسوما ضخمة كما فعلوا مع برشلونة الصيف الماضي" 

يذكر ان هناك صفقة منتظرة لنادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي. ويسعي البارسا للحصول علي خدمات كابتن السيتي إلكاي جوندوجان، الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي هذا الصيف.

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