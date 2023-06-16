بطولة فرنسا للمواي تاي: الطفلة المغربية آية بوزرهون تفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي

البطلة المغربية التي تعود أصولها إلى مدينة تطوان، كانت قد فازت ببطولتين عالميتين بالعاصمة الإيطالية روما في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم

تمكنت الطفلة الفرنسية من أصل مغربي، آية بوزرهون (12 عاما) من الفوز ببطولة فرنسا للمواي تاي، لتحتفظ بذلك بلقبها، ليكون هذا هو اللقب الرابع لها هذا الموسم والثامن في مسيرتها علما أنها أيضا بطلة فرنسا في k1 .

يذكر أن البطلة المغربية التي تعود أصولها إلى مدينة تطوان، كانت قد فازت ببطولتين عالميتين بالعاصمة الإيطالية روما في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، الأولى في الـ K-1 للكيك بوكسينغ فئة الصغار، وبطولة المواي طاي فئة أقل من 37 كلغ وذلك بعد تمكنها من الفوز بثلاث نزالات.