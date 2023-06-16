في إطار الترشيح المشترك المغرب – إسبانيا- البرتغال، للسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم"

كلف العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الجمعة، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع برئاسة اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم، في إطار الترشيح المشترك المغرب – إسبانيا- البرتغال.

وقال بيان القصر الملكي بالرباط، “تفضل العاهل المغربي بإسناد رئاسة اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم، في إطار الترشيح المشترك المغرب – إسبانيا- البرتغال، للسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم"

وكان العاهل المغربي، قد أعلن في 14 مارس/آذار المنصرم ، بمناسبة تسليم جائزة التميز لعام 2022 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بكيغالي، والتي منحت لجلالته، عن قرار المغرب تقديم، بمعية إسبانيا والبرتغال، ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، مؤكدا على أنه “سيحمل هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.