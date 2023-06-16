شاركت في منافسات هذه النسخة السابعة، منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.

توج المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بكاس العرب للمرة الثالثة على التوالي بعد تغلبه على نظيره الكويتي بـ سبعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بقاعة وزارة الرياضة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.

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وفاز اللاعب المنتخب المغربي أنس العيان بجائزة أفضل لاعب في بطولة كاس العرب

وسيطر لاعبو المنتخب المغربي على معظم أطوار المباراة ونجحوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، مسجلين خمسة في الشوط الأول، حيث سجل للمنتخب المغربي كل من إسماعيل أمازال وسفيان شعراوي ويوسف جواد وأنس العيان ورضا الخياري وادريس رايس الفني

وكان المنتخب المغربي، قد تأهل إلى نهائي كأس العرب للمرة الثالثة تواليا، بعد تغلبه على نظيره الليبي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

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وشاركت في منافسات هذه النسخة السابعة، منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.