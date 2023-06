توج المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بكاس العرب للمرة الثالثة على التوالي بعد تغلبه على نظيره الكويتي بـ سبعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بقاعة وزارة الرياضة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.

