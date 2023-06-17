رئيس فيفا : "يجب إيقاف المباريات في حال كانت هناك حوادث عنصرية"

وقال رئيس "فيفا" في بيان له: "يجب ألا نتحدث فقط عن العنصرية والتمييز، بل يجب أن نتصرف بحزم. إننا نؤيد عدم التسامح".

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، إلى وقف أي مباراة، في حال وقوع حوادث عنصرية، وذلك بعد تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، الشهر الماضي، لهتافات عنصرية من بعض جماهير فالنسيا خلال خسارة فريقه.

وقال رئيس "فيفا" في بيان له: "يجب ألا نتحدث فقط عن العنصرية والتمييز، بل يجب أن نتصرف بحزم. إننا نؤيد عدم التسامح".

وأضاف جاني إنفانتينو: "العنصرية لا تتوافق مع كرة القدم! في هذه الحالة، يجب إيقاف المباراة. الحكام لديهم هذا الخيار تحت تصرفهم في مسابقات (فيفا). لدينا إجراءات مُطبَّقة لذلك، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات على جميع المستويات، بما في ذلك البطولات الوطنية".

وتابع إنفانتينو، الذي جاء تصريحه بعد لقاء فينيسيوس والمنتخب البرازيلي خلال حصة تدريبية في برشلونة، أن "فيفا" سيشكل مجموعة عمل لتقديم توصيات ملموسة في هذا المجال، مع "دور مهم" للاعب البرازيلي، حسب ما أفاد به الاتحاد القاري للعبة.

وكان فينيسيوس جونيور، قد تعرض لهتافات عنصرية من قبل بعض جماهير فالنسيا خلال خسارة فريقه ريال (صفر - 1) في الدوري الإسباني، وقد نعته بعضهم بـ"القرد"، ما أثار ردود أفعال شاجبة وموجة سخط عالمية.