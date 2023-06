"انجاز تاريخي" :"فلفلة كفر قاسم" يفوز بلقب دوري أبطال اوروبا بكرة القدم الشاطئية

حقق فريق "فلفلة كفر قاسم" بطل إسرائيل في كرة القدم الشاطئية، انجازا تاريخيا بالفوز في بطولة أبطال اوروبا بكرة القدم الشاطئية، وذلك بعد تحقيقه فوزا رائعا في المباراة النهائية على فريق بيزا الايطالي بالركلات الترجيحية بالنتيجة 3:5، وبذلك أصبح الفريق الإسرائيلي الأول الذي يفوز بلقب اوروبي بالمجال.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .