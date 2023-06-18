"انجاز تاريخي" :"فلفلة كفر قاسم" يفوز بلقب دوري أبطال اوروبا بكرة القدم الشاطئية

فلفلفة كفر قاسم بطل إسرائيل بكرة القدم الشاطئية يحقق انجازا تاريخيا ويفوز ببطولة اوروبا لكرة القدم الشاطئية

حقق فريق "فلفلة كفر قاسم" بطل إسرائيل في كرة القدم الشاطئية، انجازا تاريخيا بالفوز في بطولة أبطال اوروبا بكرة القدم الشاطئية، وذلك بعد تحقيقه فوزا رائعا في المباراة النهائية على فريق بيزا الايطالي بالركلات الترجيحية بالنتيجة 3:5، وبذلك أصبح الفريق الإسرائيلي الأول الذي يفوز بلقب اوروبي بالمجال.

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سجل حارس المرمى السويسري إليوت مونو هدفي كفار قاسم خلال المباراة بالبطولة المنعقدة في البرتغال،لكن بعدها نجح سيمونا مارياني بتحقيق التعادل لصالح بيزا. كما أوقف مونو ركلة جزاء في نهاية الثلث الثاني من المباراة ، وبعدها وصلت المباراة الى ركلات الترجيح. لاعبو المنتخب الإسرائيلي كانوا دقيقين في جميع ركلاتهم ، في حين أخطأ بيزا الكرة الرابعة وبعدها نجح كابتن الفريق عامر يتيم بتسديد سلركلة الأخيرة وأكد حصول إسرائيل على الكأس.

أنهى كفار قاسم دور المجموعات بسجل مثالي ، بعد انتصاراته على نابولي باترون من اليونان ، وسبارتاك فارنا من بلغاريا ، وايل اوف وايت من إنجلترا. في دور الـ 32 الأخيرة ، فاز الفريق على ناكسوس الإيطالي 3: 5 ، وفي دور الـ16 تغلبوا على مونستر من ألمانيا 5: 6 وفي ربع النهائي هزموا مارسيليا مينوت من فرنسا 2: 9 ، قبل الإسباني هوالبا 4: 2 في الدور نصف النهائي.

هنأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الفريق عبر حسابه في تويتر وقال "تهانينا الحارة لفريق كفر قاسم لكرة القدم الشاطئية على فوزهم الرائع في نهائي كأس دوري أبطال اوروبا، جهد مثير للإعجاب وإنجاز رائع في رياضة خاصة، كفر قاسم على الخريطة!".

كما بارك هنأ وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار الفريق وقال :"كرة القدم الشاطئية في العالم متطورة جدا وحان الوقت لتطويرها وزيادتها هنا أيضا في إسرائيل. هذه هي المرة الأولى التي يحقق بها فريق إسرائيلي هذا الانجاز

هنأ وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار: "كرة القدم الشاطئية في العالم متطورة للغاية وقد حان الوقت لتطويرها وزيادتها هنا في إسرائيل أيضًا. هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فريق إسرائيلي بالبطولة ويحقق غرامة. إنجاز لهذه الصناعة ".