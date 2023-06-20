ياسين بونو متابع من توتنهام وويست هام ومانشستر يونايتد، إلى جانب أولمبيك مارسيليا من فرنسا علما أن عقده مع فريقه الحالي، يمتد إلى غاية 30 من يونيو 2025.

كثف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من تحركاته للتعاقد مع الدولي المغربي، ياسين بونو، حارس مرمى إشيبلية الإسباني، لخلافة ديفيد دي خيا وتدعيم مركز حراسة المرمى في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن “مانشستر يونايتد يسعي للتعاقد مع ياسين بونو كبديل للحارس الإسباني ديفيد دي خيا بسبب كثرة أخطاءه التي كلفت الفريق توديع منافسات بطولة الدوري الأوروبي وخسارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأكدت أن “مانشستر يونايتد معجب بالأداء الذي يقدمه ياسين بونو مع نادي إشبيلية بعدما قاد فريقه إلي نهائي اليوروباليج في النسخة الماضية وتوج بلقبها علي حساب روما الإيطالي"

وأفادت التقارير ذاتها، أن الحارس المغربي متابع من توتنهام وويست هام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، إلى جانب أولمبيك مارسيليا من فرنسا علما أن عقده مع فريقه الحالي، يمتد إلى غاية 30 من يونيو/حزيران من عام 2025.

وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"،قد اختار الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، ضمن التشكيلة المثالية لمسابقة الدوري الأوروبي، الذي توج ناديه إشبيلية بلقبه، نظير المشوار المٌتألق الذي قدمه طيلة المسابقة رفقة إشبيلية، ومُساهمته في تتويج فريقه باللقب الأوروبي السابع في تاريخه، والثاني لحارس المنتخب المغربي