ب80 مليون جنيه استرليني يضغط على توتنهام للانتقال إلى مانشستر يونايتد

هاري كين يضغط على توتنهام للإنضمام لمانشستر يونايتد

يريد نجم توتنهام هاري كين، اتخاذ الخطوة المقبلة في مسيرته، لكنه يحتاج لموافقة ناديه من أجل تحقيق مراده.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، ما يزال كين يرغب في الانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكنه يحتاج أن يخفض توتنهام سعره البالغ 100 مليون جنيه إسترليني.

وتفوق كين على واين روني ليصبح ثاني أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما أنه أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي، لكنه مر بموسم مخيب للآمال على الصعيد الجماعي مع توتنهام.

ولم يتبق لكين سوى عام واحد على نهاية عقده مع توتنهام، ما يجعله هدفا مغريا للأندية في فترة الانتقالات الصيفية.

ومع ذلك، فإن فرص النجم الإنجليزي في أن يصبح لاعبا لمانشستر يونايتد، تعتمد على تنازلات يمكن أن يقدمها رئيس توتنهام دانيال ليفي، الذي يطالب بما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن هداف السبيرز، وهي رسوم لا يستطيع يونايتد تقديمها حاليا.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن مانشستر يونايتد أنهى سعيه لضم كين حاليا، لكن إمكانية تخفيض ليفي للسعر المطلوب إلى 80 مليون جنيه إسترليني، قد يعيد اهتمام "الشياطين الحمر".