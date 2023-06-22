القرار جاء بعدما قررت الحكومة السعودية الانسحاب في ظل وجود ضغوط من أجل تنظيم البطولة في اوربا وافريقيا بشكل مشترك

أفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن مسؤولين من اليونان والسعودية ومصر ناقشوا التراجع وعدم التقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030، وذذلك خلال اجتماع، أمس الأربعاء، القرار جاء بعدما قررت الحكومة السعودية الانسحاب في ظل وجود ضغوط من أجل تنظيم البطولة في اوربا وافريقيا بشكل مشترك وبالتالي انجاح الملف الثلاثي المشترك المغربي الاسباني البرتغالي.

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ومن جهته ذكر موقع "غريك ريبورتر"، أن ممثلي السعودية واليونان توصلوا، أمس الأربعاء، إلى قرار عدم تقديم ملف الترشح، مشيرًا إلى تعرض أثينا لانتقادات قوية مع الأنباء التي ظهرت في فبراير/شباط المنصرم عن الملف المشترك المحتمل، بسبب "تعاونها مع حكومتين متهمتين بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان".

ولم تعلن أي دولة من الثلاث المذكورة، التقدم رسميًا بمثل هذه الملف أو التخطيط لتنظيم كأس العالم. لكن فرانس برس، قالت إن السعودية التي تشهد انفتاحًا اجتماعيًا واقتصاديًا، ترغب في تقديم ملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة نسخة كأس العالم عام 2030.

وكان المغرب قد أعلن الترشح ضمن ملف يشمل أيضًا البرتغال وإسبانيا لاستضافة هذه النسخة من بطولة كأس العالم، أملا في أن تصبح ثاني بلد عربي يستضيف البطولة بعد تنظيم قطر للنسخة الماضية عام 2022، والثانية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا عام وكان العاهل المغربي، قد كلف، الجمعة المنصرمة ، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع برئاسة اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم، في إطار الترشيح المشترك المغرب – إسبانيا- البرتغال.