أفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن مسؤولين من اليونان والسعودية ومصر ناقشوا التراجع وعدم التقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030، وذذلك خلال اجتماع، أمس الأربعاء، القرار جاء بعدما قررت الحكومة السعودية الانسحاب في ظل وجود ضغوط من أجل تنظيم البطولة في اوربا وافريقيا بشكل مشترك وبالتالي انجاح الملف الثلاثي المشترك المغربي الاسباني البرتغالي.

