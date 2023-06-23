الولايات المتحدة تستضيف كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة ثلاث أندية عربية

ضمنت 3 فرق عربية المشاركة في الحدث الضخم والمرتقب حتى الآن، وهي الأهلي المصري والوداد المغربي من قارة أفريقيا، بجانب الهلال السعودي من آسيا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إقامة منافسات النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بالنظام الجديد، في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2025، وضمنت 3 فرق عربية المشاركة في الحدث الضخم والمرتقب حتى الآن، وهي الأهلي المصري والوداد المغربي من قارة أفريقيا، بجانب الهلال السعودي من آسيا.

ومن القارة الأوروبية ضمنت 3 فرق المشاركة في المونديال المرتقب، هي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، بجانب فلامنغو وبالميراس البرازيليين أيضا.

ويشارك أبطال القارات عن الفترة من 2021 إلى 2024 في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، وحال تكرر البطل مثل حالة الأهلي في أفريقيا (بطل نسختي 2021 و2023)، سيتم وقتها اللجوء إلى تصنيف الأندية قاريا.

مقاعد القارات في كأس العالم للأندية بالنظام الجديد

12 فريقا من أوروبا / 6 فرق من أمريكا الجنوبية / 4 فرق من الكونكاكاف / 4 فرق من أفريقيا / 4 فرق من آسيا / فريق واحد من أوقيانوسيا / ممثل البلد المستضيف