تقرير: مانشستر سيتي سيدخل بقوة للتعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي

وقالت الصحيفة إن "المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أخبر الإدارة إلى أنه يرغب بالتعاقد مع المدافع المغربي أشرف حكيمي".

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن بطل الثلاثية التاريخية، مانشستر سيتي، وضع خطة للتعاقد مع نجم منتخب المغرب، لتعزيز صفوفه للموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن "المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أخبر الإدارة إلى أنه يرغب بالتعاقد مع المدافع المغربي أشرف حكيمي".

وبحسب الصحيفة، فإن "غوارديولا يريد تعزيز الجهة اليمنى بالظهير المغربي المتألق، وبطل أوروبا مستعد لدفع "مبلغ مرتفع" للتوقيع معه من باريس سان جرمان الفرنسي".

ويتوقع الفريق رحيل الظهير الإنجليزي كايل ووكر عن الفريق، مما خلق حاجة ضرورية للتوقيع مع ظهير أيمن عصري مثل حكيمي.

وينتهي عقد حكيمي صيف 2026 مع باريس سان جرمان، مما يعقد القضية، وفي حال موافقة الفريق الفرنسي على ترك اللاعب يرحل، فلن يقبل إلا بمبلغ "ضخم".