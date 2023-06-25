منتخب كرة الطائرة الإسرائيلي يخوض سلسلة مباريات في المغرب بإطار تدريباته لبطولة اوروبا

تأتي هذه المباريات في إطار اتفاق التعاون الرياضي بين اسرائيل والمغرب والذي وقع قبل عام

يواصل منتخب كرة الطائرة الإسرائيلي للرجال سلسلة مبارياته التدريبية على الأراضي المغربية، وذلك كجزء من اتفاق التعاون الرياضي بين البلدين. تجري هذه المباريات استعدادا لبطولة اوروبا بكرة الطائرة التي ستجري في إسرائيل نهاية شهر آب /أغسطس المقبل.

بعد فوز المنتخب الإسرائيلي 3:2 أمام منتخب محلي في المغرب، سيخوض اليوم مباراة أخرى مع فريق آخر في الساعة 19:30 بتوقيت القدس، رئيس اتحاد كرة الطائرة الاسرائيلي آشر كيسن قال إن التعاون مع الاتحاد المغربي :"رحلة المنتخب الى المغرب والمباريات التدريبية مع الفرق المحلية هي جزء من التعاون، الأول من نوعه مع الاتحاد المغربي، وهي تتويج للاتفاق بين الاتحاد الإسرائيلي وبين الاتحاد المغربي الذي وقع قبل عام".

وأضاف :" الى جانب المنافسات الرياضية يوجد هنا جسر للسلام والأخوة تم إنشاءه مع دولة لم يكن لنا معها منذ سنوات قليلة فقط علاقات ديبلوماسية. أنا واثق من أن هذه فقط بداية العلاقة الرياضية التي تتطور بين البلدين، هذه فرصة لأن أشكر وزارة الثقافة والرياضة والوزير ميكي زوهر الذي يوفر دعما ويساعدنا على بناء هذه العلاقة ورئيس الاتحاد المغربي، والذي تشغل أيضا رئاسة الاتحاد الإفريقي بشرى حجاج، قائدة مع رؤيا ومبادرة وعمل".