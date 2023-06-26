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  • قادما من تشيلسي.. الهلال السعودي يضم المدافع السنغالي كوليبالي

قادما من تشيلسي.. الهلال السعودي يضم المدافع السنغالي كوليبالي

i24NEWS

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السنغالي كاليدو كوليبالي
SAUDI PRO LEAGUE / AFPالسنغالي كاليدو كوليبالي

وكتب الهلال في حسابه على تويتر مع نشر فيديو للاعب البالغ عمره 32 عاما "نواصل كتابة التاريخ معا".

أكد الهلال السعودي لكرة القدم، أمس الأحد، التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي، وكتب في حسابه على تويتر مع نشر فيديو للاعب البالغ عمره 32 عاما "نواصل كتابة التاريخ معا".

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وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة في نهاية العام الماضي.

 وتعاقد الاتحاد بطل الدوري السعودي في وقت سابق من الشهر الجاري مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونغولو كانتي، وأعلن الهلال التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد ولفرهامبتون واندرارز أمس الجمعة.

وذكرت تقارير أن هذا الصيف سيشهد انضمام المزيد من نجوم الكرة الأوروبية إلى أندية سعودية.

وكانت كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موافقة الاتحاد الدولي (فيفا) على طلب المملكة استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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