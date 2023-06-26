وسيوقع لاعب توتنهام السابق مع المنتخب الإسرائيلي لمدة عامين ، بحسب بيان النادي.

أعلن نادي مكابي تل أبيب اليوم الإثنين، أن لاعب كرة قدم الإيرلندي السابق روبرت ديفيد كين، سيصبح مدربًا جديدًا للفريق خلفًا لزميله الإسباني ايتور كارانكا دي لاهوز.

وسيوقع لاعب توتنهام السابق مع المنتخب الإسرائيلي لمدة عامين، بحسب بيان النادي.

وجاء في البيان "روبرت ديفيد كين، وفريقه ينضمون إلى مكابي تل أبيب في اتفاق لمدة عامين ومن المقرر أن يصلوا إلى تل أبيب في الأيام القادمة ويبدأون الاستعدادات للموسم المقبل".

ومن جانبه، قال روبرت ديفيد كين "أنا سعيد لخوض هذا التحدي في مكابي. نتطلع أنا وفريقي لبدء العمل ولدينا ثقة في قدرتنا على القيام بما هو ضروري لإعداد الفريق للموسم المقبل ".

وقال ميتش غولدهار مالك النادي، "يجلب روبي عقلية وشخصية وطاقة وتركيز الفائز، وهي السمات التي أظهرها في كل مكان لعب فيه. هذه الخصائص مجتمعة الآن مع طموحات النجاح كمدرب تتماشى مع أهدافنا في مكابي ".

ومع ذلك ، فإن تجنيد كين يعد مقامرة للنادي: على الرغم من كونه لاعبًا مشهورًا ، إلا أن خبرته كمدرب تقتصر على المناصب المساعدة في المنتخب الأيرلندي وميدلسبره.

وفي الموسم الماضي ، كان كين جزءًا من الجهاز الفني لفريق ليدز يونايتد، الذي هبط من الدوري الممتاز إلى الدرجة الأدنى.

وفقًا لموقع Ynet،فإن مكابي تل أبيب يجري محادثات أيضًا مع المدافع البرتغالي جواو كوريا، الذي قد يحل محل أندريه جيرالدز.