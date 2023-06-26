المغرب يتوج بطلا للدورة الـ 23 للبطولة العربية لألعاب القوى للكبار بـ 56 ميدالية

حل المنتخب المصري الثاني بمجموع 20 ميدالية (10 ذهبيات، 5 فضيات، و5 نحاسيات)، فيما حل المنتخب القطري ثالثا ب8 ميداليات (5 ذهبيات، و3 فضيات).

برصيد 56 ميدالية منها 17 ذهبية و25 فضية و14 نحاسية، توج المنتخب المغربي لألعاب القوى، بطلا للدورة الـ 23 للبطولة العربية لألعاب القوى للكبار، التي اختتمت منافساتها بالملعب الكبير لمراكش بمشاركة أزيد من 250 عداءة وعداء، من 16 بلدا.

وتفوق المنتخب المغربي على نظيره المصري، الثاني بمجموع 20 ميدالية (10 ذهبيات، 5 فضيات، و5 نحاسيات)، فيما حل المنتخب القطري ثالثا ب8 ميداليات (5 ذهبيات، و3 فضيات).

وتمكنت العناصر الوطنية، في اليوم الرابع والأخير من البطولة من حصد 22 ميدالية، منها ست ذهبيات، وتسع فضيات، وسبع نحاسيات.

وفي السياق قال الناطق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، محمد النوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "البطولة العربية لألعاب القوى للكبار في دورتها 23، حققت نجاحا منقطع النظير، سواء على مستوى التنظيم أو المواكبة، وكذا من حيث جودة الأبطال المشاركين فيها".

وعرفت البطولة العربية لألعاب القوى للكبار في دورتها الـ23، التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، بتنسيق مع الاتحاد العربي لألعاب القوى، خلال الفترة من 20 إلى غاية 24 يونيو/حزيران الجاري، مشاركة أزيد من 250 عداءة وعداء، من 16 بلدا.

وشملت البطولة، التي تولت إدارة مسابقاتها 120 حكما وحكمة، وعرف مشاركة، عدائين وعداءات من الإمارات، والسعودية، والصومال، والعراق، والكويت، واليمن، وتونس، وجيبوتي، وسوريا، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، ولبنان، وليبيا، ومصر، بالإضافة إلى المغرب، البلد المستضيف، إجراء 23 مسابقة، احتضنها الملعب الكبير بمراكش، باستثناء نصف الماراطون والمشي، اللذين أقيما خارج الملعب.