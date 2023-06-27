الاتحاد الأردني لكرة القدم يعين المدرب المغربي حسين عموتة مدربا جديدا

"لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024".

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان، عن تعيين المدرب المغربي حسين عموتة مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطني الأول، "لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024".

وأضاف الاتحاد أنه من المنتظر تقديم المدرب الجديد للنشامى خلال الشهر الوشيك، مع الإعلان عن الطاقم الفني والإداري والطبي المعاون وفقا لتوصية عموتة.

وأشار الاتحاد الأردني إلى أن "عموتة يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، بعد أن حقق العديد من الإنجازات اللافتة؛ أبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد الرياضي، وكأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وأخيراً الدوري المغربي مع الجيش الملكي"

كما قاد عموتة المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه لقب كأس أفريقيا، إلى جانب المركز الثاني في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر.