ريال مدريد يوافق على رحيل فالفيردي إلى ليفربول

ليفربول وضع فالفيردي هدفًا للنادي في سوق الانتقالات الصيفية 2023، وإن مسؤولي "الريدز" حصلوا على موافقة بيريز بعدما رفعوا عرضهم إلى 90 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني رحب بانتقال لاعبه الأورجوياني فيديريكو فالفيردي إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أوردته منصة "football 365" البريطانية، نقلًا عن صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن ليفربول تقدّم إلى ريال مدريد بعرض مالي قيمته 90 مليون يورو، للتوقيع مع فالفيردي هذا الصيف، وحسب المصدر نفسه، فإن رئيس الريال فلورنتينو بيريز وافق على العرض.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن ليفربول وضع فالفيردي (24 عامًا) هدفًا للنادي في سوق الانتقالات الصيفية 2023، وإن مسؤولي "الريدز" حصلوا على موافقة بيريز بعدما رفعوا عرضهم إلى 90 مليون يورو، بدلًا من 70 مليونًا.

وتعتقد "إل ناسيونال" أن ريال مدريد قرر التضحية بفالفيردي، من أجل توفير المال اللازم للتوقيع مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، قادمًا من باريس سان جيرمان، هذا الصيف، علمًا أن القيمة السوقية لمبابي تُقدر حاليًّا بـ180 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.